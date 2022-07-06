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Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu

Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kaplanın önünden geçen köpeğe saldırdığı ve saniyeler içinde öldürdüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, milyonlarca kez izlendi.

Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu - Resim: 1

Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra hem dünyada hem de ülkemizde çok sayıda görüntülenme aldı. 

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Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu - Resim: 2

Görüntülerde köpeğin, uyuyan bir kaplana kafa tuttuğu görülüyor. Kaplan da köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak saniyeler içerisinde köpeği alt ediyor.

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Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu - Resim: 3

Kaplan daha sonra dişlerinin arasına aldığı köpekle birlikte kayıplara karıştı. 

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Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu - Resim: 4
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