Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu
Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kaplanın önünden geçen köpeğe saldırdığı ve saniyeler içinde öldürdüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, milyonlarca kez izlendi.
Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra hem dünyada hem de ülkemizde çok sayıda görüntülenme aldı.
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Görüntülerde köpeğin, uyuyan bir kaplana kafa tuttuğu görülüyor. Kaplan da köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak saniyeler içerisinde köpeği alt ediyor.
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Kaplan daha sonra dişlerinin arasına aldığı köpekle birlikte kayıplara karıştı.
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