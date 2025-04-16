Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı

Nadir görülen kaplumbağanın ilk kez Karadeniz'de görüldüğünü ifade eden Ali Uzun, "Deniz kaplumbağasını görmüşüz, göreceğiz, kayıtlar da var. Burada dikkat çekici olan kuzeye doğru yayılması. Buna da sıcaklık, deniz suyunun tuzluluğunun değişiyor olması, akabinde bu türün ana besini denizanaları, denizanaları da denizlerdeki kirliliğin en önemli belirtilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu kaplumbağa böyle bir sürünün peşine takılıp gelebilir. Malum müsilaj meselesi, Marmara'nın kirlilik anlamında bir trend paralelinde yükseliyor olması denizanası varlığını artırıyor. Bu kaplumbağa da besini takip ederek Marmara Denizi'ne gelmiştir diye düşünüyorum. Bu tür, 2024 yılında İstanbul Boğazı'nda görülenin Karasu'da sahile ölü olarak vuran tür olduğunu düşünüyorum. Karadeniz'de ilk kayıt, bundan sonra da görülmesi ihtimaller arasında. İleride nadir de olsa zaman farkı da olsa ya balıkçıların ağına takılmış olarak ya da sahile vurmuş olarak bu türü görme ihtimalimiz var" diye konuştu.