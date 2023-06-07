Karşınızda dünyanın en sıradışı hayvanları! Bu kuşlar uçamıyor
Dünyanın çeşitli bölgelerinde birbirinden ilginç hayvan türleri bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç hayvanlarından bazıları...
Denizanası Ahtapot (Dumbo Octopus)
Sıradışı bir görünüme sahip olan bu ahtapot türü, adını Dumbo adlı çizgi film karakterinden alır. Uzun ve ince tentakülleri vardır ve hareket ederken denizanasını andırır.
Kakapo
Kakapo, uçamayan bir papağan türüdür ve Yeni Zelanda'ya özgüdür. Büyük, şişman bir yapısı vardır ve tüyleri yeşilimsi-kahverengi renklidir. Dünyanın en nadir ve en uzun ömürlü papağanlarından biridir.
Narval
Narval, Grönland ve Arktik denizlerine özgü olan bir balina türüdür. Erkek narvalların uzun bir dişi dişleri vardır, bu dişler onlara "deniz unicornu" görünümü verir. Bu dişlerin işlevi hala tam olarak bilinmemektedir.
Okapi
Ormanlarda yaşayan bu memeli hayvan, zebra benzeri bacak desenleri ve uzun, dilleriyle bilinir. Okapi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunur ve soyu tehlikede olan hayvanlar arasındadır.