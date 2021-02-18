Kartal, çiftleşen kaplumbağaları görünce...
Vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi zaman zaman nefes kesen anların yaşanmasına neden oluyor. Bunlarda bir tanesi de çiftleşmek için açık alana çıkan kaplumbağaların kartalın radarına girmesi oldu.
Heybetli duruşuyla kartal ovaya hakim bir kayanın üzerinde av peşinde. Sürekli çevreyi tarıyor.
Gözlerindeki olağanüstü yapıya sahip olan kartal istediği görüntüyü 6 ile 8 oranında büyütebiliyor.
Kaplumbağaların çiftleşme dönemi olan bu dönemde her şey olağan akışında. Ancak kartalın onları fark ettiği ana kadar.