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  3. 18 Şubat 2021 16:41

Kartal, çiftleşen kaplumbağaları görünce...

Vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi zaman zaman nefes kesen anların yaşanmasına neden oluyor. Bunlarda bir tanesi de çiftleşmek için açık alana çıkan kaplumbağaların kartalın radarına girmesi oldu.

Kartal, çiftleşen kaplumbağaları görünce...

Heybetli duruşuyla kartal ovaya hakim bir kayanın üzerinde av peşinde. Sürekli çevreyi tarıyor.

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Kartal, çiftleşen kaplumbağaları görünce...

Gözlerindeki olağanüstü yapıya sahip olan kartal istediği görüntüyü 6 ile 8 oranında büyütebiliyor.

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Kartal, çiftleşen kaplumbağaları görünce...

Kaplumbağaların çiftleşme dönemi olan bu dönemde her şey olağan akışında. Ancak kartalın onları fark ettiği ana kadar.

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Kartal, çiftleşen kaplumbağaları görünce...

Kartal avına kilitlenip hızla dalışa geçerken kaplumbağalar durumun farkına varıp ayrılarak saklanacak yer arayışına giriyorlar.

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