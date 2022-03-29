Kartal göçü uydudan takip edildi: 6 ayda 9 ülke geçti, 20 bin kilometre uçtu
Iğdır'da verici takılarak izlemeye alınan "küçük kartal" cinsi kuş, 6 ayda 9 ülkeyi kapsayan göçünde 20 bin kilometre yol kat etti.
KuzeyDoğa Derneğince Iğdır`daki Aras Kuş Araştırma Merkezinde yürütülen kuş halkalama ve araştırma çalışmalarında, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç halinde olan ve bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan "küçük kartal" cinsi kuş ağlara takıldı.
Iğdır`da 13 Eylül 2021`de 10 gramlık uydu vericisi yerleştirilen kuş, doğaya salındı. Takip sonucu aynı gün Van`dan İran`a, oradan da 14 Eylül 2021`de Hakkari`ye gittiği anlaşılan kartal, Derecik ilçesi yakınlarından Irak`a geçti.
Irak`ta 3 gün kalan kartal, 17 Eylül 2021`de sınırdaki Imam Turki Bin Abdullah Doğa Koruma Alanı`nı kullanarak Suudi Arabistan`a ulaştı. 7 gün boyunca burada barındıktan sonra 24 Eylül`de Yemen`e giden kartal, 28 Eylül`de Kızıldeniz Sahili`nden Cibuti`ye, daha sonra da Etiyopya`ya geçti.
Burada 1 ay boyunca kalan kartal, 30 Ekim`de Kenya`ya, 31 Ekim`de Uganda`ya uçarak yaşam kurduğu Nakarapirpirit bölgesinde 5 ay boyunca kaldı. Küçük kartal, güney yarım kürede kış mevsiminin yaklaşmasıyla kuzey yarım küreye dönmek üzere göçe başladı.