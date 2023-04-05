Kasap bile isyan etti: ''Sadece kilosu 22 bin TL olan eti yiyor!''

Kobe sığırlarını kendilerinin yetiştirdiğini ifade eden Günbey, "Hayvanın özelliği, yüksek enerjili yemlerle, stressiz bir ortamda ve özel masaj teknikleriyle yetiştirilmesi. Bu eti gelir düzeyi yüksek kişiler, dünyaca tanınmış kimseler alıyor. En çok Amerika, Dubai, Katar gibi ülkelerden gelen müşteriler bu eti tercih ediyor. Önümüzdeki hafta da kilosu 45 bin TL olan bir etimizi daha piyasaya süreceğiz. Etlerin yağ oranı arttıkça lezzeti de fiyatı da artıyor. Ayrıca kasap dükkanımızda kilosu bin 500 liradan başlayıp 7 bin 500’e kadar varan etlerimiz de mevcut. Ancak hem en ucuz eti hem de en pahalı eti satıyoruz. Kıyma kuşbaşının kilosunu da 198 liradan veriyoruz" sözlerine yer verdi.