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  3. 26 Mayıs 2020 21:57

Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

İsrail’deki kızıl tilkilerden, Tayland’daki dev kaplumbağalara, dünyanın dört bir yanında vahşi hayvanlar karantina nedeniyle boş olan yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Son olarak, Kazakistan’da nesli tükenmekte olan kar leoparları yürüyüş yolunda görüntülendi.

Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı kenti yakınlarında, soyu tükenmekte olan kar leoparları yeni tip corona virüs (Covid-19) karantinası nedeniyle boş kalan bir yürüyüş yolunda görüldü.

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Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

Biri erkek, biri dişi ve biri de yavru olan üç kar leoparının görüntüleri, tehlike altında  türleri korumak için çalışan Kar Leoparı Vakfı tarafından Büyük Almatı Gölü yakınlarında kurulan bir hareket sensörü donanımlı kamera tuzağı ile yakalandı.

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Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

ORTA ASYA'DA YALNIZCA 10 BİN KAR LEOPARI KALDI Kar leoparı Kazakistan'ın resmi bir sembolünde yer alıyor, ancak zoolog Alexey Grachyov, Orta Asya’da sadece 10 bin kar leoparının kaldığını ve yalnızca  20’sinin Almatı yakınlarındaki dağlarda yaşadığını söyledi.

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Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

Reuters’a konuşan Grachyov, kar leoparlarının yalnızca yüksek irtifalarda yaşadıklarına dair yanlış bir inancın olduğunu, gerçekte , insan yerleşimlerine düşünüldüğünden daha yakınlarda bulunduklarını söyledi.

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