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  3. 24 Ocak 2019 11:10

Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Balıkesir’de elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, kaz kümeslerine ulaşabilmek için teleferiği andıran bir sistem kurdu.

Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Balıkesir’de elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, kaz kümeslerine ulaşabilmek için teleferiği andıran bir sistem kurdu.

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Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Kış aylarında köyün içinden geçen ve üzerinde köprü olmayan Hatap Deresi’nde yoğun su akışından dolayı kaz kümesine ulaşamayan Sezai Can, 500 TL maliyetle üç gün uğraşarak kurduğu teleferikle karşıya geçerek kazlarını besliyor.

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Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy kırsal mahallesinde derenin her iki kıyısına çelik halatla sistem kuran elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, ip sistemiyle derenin üzerinden geçerek kazlarını beslediği alana ulaşıyor.

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Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Can, kış aylarında karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadığı için bu sistemi kurduğunu belirterek, köydeki gençlerin ve çocukları karşıdan karşıya geçirerek onları eğlendirdiğini dile getirdi.

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