Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu

Kış aylarında köyün içinden geçen ve üzerinde köprü olmayan Hatap Deresi’nde yoğun su akışından dolayı kaz kümesine ulaşamayan Sezai Can, 500 TL maliyetle üç gün uğraşarak kurduğu teleferikle karşıya geçerek kazlarını besliyor.