Kazları için derenin üstüne teleferik kurdu
Balıkesir’de elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, kaz kümeslerine ulaşabilmek için teleferiği andıran bir sistem kurdu.
Balıkesir’de elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, kaz kümeslerine ulaşabilmek için teleferiği andıran bir sistem kurdu.
Kış aylarında köyün içinden geçen ve üzerinde köprü olmayan Hatap Deresi’nde yoğun su akışından dolayı kaz kümesine ulaşamayan Sezai Can, 500 TL maliyetle üç gün uğraşarak kurduğu teleferikle karşıya geçerek kazlarını besliyor.
Susurluk ilçesine bağlı Ömerköy kırsal mahallesinde derenin her iki kıyısına çelik halatla sistem kuran elektrik ve mekanik ustası Sezai Can, ip sistemiyle derenin üzerinden geçerek kazlarını beslediği alana ulaşıyor.