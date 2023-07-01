Kedi sahiplerine kritik uyarı: 9 canlı değiller; bu belirtilere dikkat!

Kampanya hakkında konuşan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya vizyonumuz kapsamında sekiz yıldır yürüttüğümüz kampanyamız ile her yıl binlerce hayvan sahibi ve kedilerinin yaşamına dokunuyoruz. Hayvan sağlığı, mutluluğu ve refahında kilit rol oynayan veteriner hekimlerimiz, hayvanlar ve sahipleri için yarattığımız değer dünyasının merkezinde bulunuyor. Bu projemizde de bilgi ve deneyimleri ile bize önemli meslek örgütleri ve dernekler eşlik ediyor. Hayvan sahiplerini bilgi ile desteklemek bizim önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik ediyoruz,” dedi.