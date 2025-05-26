Klozetin içindeki dev piton ev sahibinin aklını aldı
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gece saatlerinde tuvalete giren bir kişi klozetin içinde dev bir piton yılanı ile karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir evde piton paniği yaşandı. Sai Mai bölgesinde, Cuma günü yerel saatle 03.00 sıralarında yaşanan olayda, tuvaleti kullanmak üzere evinin banyosuna giren Tattam Hannarong, klozetin içinde kıvrılmış halde duran iri bir piton buldu.
Kurtarma ekiplerine haber veren Hannaronog, bu sırada klozette hareketsiz duran yılanın görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan genç adam "Gece 3’te evimde bunu buldum. Biraz ürkütücü" ifadelerinde bulundu.
Eve gelen kurtarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları yılanın Güneydoğu Asya’ya özgü olan "ağ desenli piton" (Reticulated Python) türü olduğunu ve yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.
Olayın ardından açıklama yapan ev sahibi Hannarong, "Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim, onlar gelmeseydi ne yapardım bilemiyorum. Evimde beslediğim bir köpeğim var ve yılanı onun değil de benim bulmuş olmam büyük şans" dedi.