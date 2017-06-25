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  3. 25 Haziran 2017 18:46

Köpekbalığı kıyıya geldi, plajda büyük panik yaşandı

Yüzlerce tatilcinin yüzdüğü ünlü plajda birden ortaya çıkan mavi köpekbalığının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Köpekbalığı kıyıya geldi, plajda büyük panik yaşandı

İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca'daki bir plajda yüzenler, kıyıya gelen iki buçuk metrelik köpekbalığıyla şoka uğradı.

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Köpekbalığı kıyıya geldi, plajda büyük panik yaşandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cala Major plajında yüzenlerin mavi köpekbalığının ortaya çıkmasıyla panik halinde kaçıştığı yer alıyor.

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Köpekbalığı kıyıya geldi, plajda büyük panik yaşandı

Cumartesi günü yaşanan olayın ardından aynı köpekbalığının sahilde bir kez daha görünmesi üzerine plaj kapatıldı.



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Köpekbalığı kıyıya geldi, plajda büyük panik yaşandı

Bir ada sakini, hayvanın kıyıya gelmesiyle "Herkes sudan dışarı çıksın" anonsunun yapıldığını aktardı.

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