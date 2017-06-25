Köpekbalığı kıyıya geldi, plajda büyük panik yaşandı
Yüzlerce tatilcinin yüzdüğü ünlü plajda birden ortaya çıkan mavi köpekbalığının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İspanya'nın ünlü tatil merkezi Mallorca'daki bir plajda yüzenler, kıyıya gelen iki buçuk metrelik köpekbalığıyla şoka uğradı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cala Major plajında yüzenlerin mavi köpekbalığının ortaya çıkmasıyla panik halinde kaçıştığı yer alıyor.
Cumartesi günü yaşanan olayın ardından aynı köpekbalığının sahilde bir kez daha görünmesi üzerine plaj kapatıldı.