Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu eliyle böyle yakaladı
Avustralya'da duydukları ses üzerine duvarı delen bir kadın 2 büyük piton yılanını böyle dışarı çıkardı.
İlk olarak Facebook üzerinden paylaşılan ve kısa sürede İngiliz medyasının dikkatini çeken gelişme kısa sürede dünya medyasında adından söz ettirdi. Avustralya'da bir evde yaşanan gelişmede hane halkı, ilk olarak tavan arasından gelen ürkütücü sesleri görmezden geldi.
Günlerce devam eden sesleri merak eden Tiarnah isimli kadın ise bütün cesaretini toplayarak tavan arasına bakmaya karar verdi. İçeride dev bir piton yılanı gören kadın hemen yılan avcılarına haber verdi.
TEK HAMLEDE YAKALADI
Kısa bir süre içinde olay yerine gelen profesyonel ekipler yılanı yakalamak için yeterli alan olmadığını fark etti. Ancak kadın uzman diğer arkadaşlarıyla aynı fikirde değildi. Mutfağın tepesine kare şeklinde bir delik açan kadın, ufacık delikten devasa yılanı aşağı doğru çekmeye başladı.
Nihayet yılanın başını yakalayan kadın hiçbir şey yokmuş gibi kameraya poz verdi.
'NEFRET EDİYORUM'
Daha sonra içeriden bir yılan daha çıkartan genç kadın yanındaki arkadaşına 'Yılanların başlarını tutmaktan nefret ediyorum' dedi. Öte yandan kısa sürede milyonlarca insan tarafından izlenilen o paylaşıma birçok kullanıcı yorum yaptı.