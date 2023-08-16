Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu eliyle böyle yakaladı

Nihayet yılanın başını yakalayan kadın hiçbir şey yokmuş gibi kameraya poz verdi.

'NEFRET EDİYORUM'

Daha sonra içeriden bir yılan daha çıkartan genç kadın yanındaki arkadaşına 'Yılanların başlarını tutmaktan nefret ediyorum' dedi. Öte yandan kısa sürede milyonlarca insan tarafından izlenilen o paylaşıma birçok kullanıcı yorum yaptı.