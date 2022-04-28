Korku filmini aratmıyor! 33 yıldır ''aşığım'' dediği yılanlarla aynı evde yaşıyor
Ürdünlü Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen ‘aşığım’ dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor.
Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sukur, babasından edindiği tecrübeye dayanarak, evinde çok sayıda yılan besliyor. Sukur, evindeki yılanlara, aile fertlerine kullandığı sevgi sözcükleriyle hitap ediyor. Yılanlara karşı çoğu insanın sahip olamadığı yetenekleri sergileyen Sukur, her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.
Yılanlar konusunda profesyonel bir uzman olarak adını duyuran Sukur, babasından aldığı bu tecrübeyi anlattı. Ürdün'ün kuzeyindeki memleketinde 1989 yılından beri yılanlarla yaşayan Sukur, 14 yaşındaki kızı Melek'e de yılan sevgisi aşıladığını ve bu alanda kendisiyle yarışır hale getirdiğini ifade etti.
Kendisini ‘yılanlar aşığı’ olarak tanıtan Sukur, babasından yıllar içinde aldığı deneyime dayanarak, yılanlar konusunda Ürdün'ün sayılı uzmanlarından biri haline geldiğini söyledi. Zehirli ve zehirli olmayan her türlü yılanı eline alabildiğini dile getiren Sukur, "Yılanlarla başa çıkmak için her türlü tecrübem olduğu gibi yılan sokmalarına da panzehirle müdahale edebiliyorum" dedi.
Her yılana kolaylıkla yaklaşabildiğini vurgulayan Sukur, şöyle konuştu: "Yılanın zehirli olup olmadığını Cemal Amvasi isimli Filistinli bir uzmandan öğrendim. Amvasi hala hiçbir ücret almadan yılan sokmalarına karşı bana panzehir vermeye devam ediyor. Ürdün'de 37 yılan türü var. Bunlardan 7'si öldürücü zehre sahip, geri kalanlar ise zehirli değil, aksine hem çevre hem de insanlar için faydalı."