Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi
Karabük'te köye inen boz ayının sokakta yürüyerek bahçenin kapısını açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı....
Kaynak: DHA
Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi.
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Yiyecek aramak için köye inen boz ayı, bir süre sokakta yürüdükten sonra bir evin bahçesinin kapısını açtı.
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Ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu.
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Ayının sokakta koştuğu ve kapıyı açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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