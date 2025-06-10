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  4. Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi!

Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi

Karabük'te köye inen boz ayının sokakta yürüyerek bahçenin kapısını açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı....

Kaynak: DHA
Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi - Resim: 1

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. 

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Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi - Resim: 2

Yiyecek aramak için köye inen boz ayı, bir süre sokakta yürüdükten sonra bir evin bahçesinin kapısını açtı. 

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Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi - Resim: 3

Ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu. 

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Korku saçan davetsiz misafir kamerada: Gece yarısı dağdan indi - Resim: 4

Ayının sokakta koştuğu ve kapıyı açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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