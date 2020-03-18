Koronavirüste ilk köpek ölümü yaşandı
Corona virüs salgını tüm dünyada can almaya devam ederken, Hong Kong’da 60 yaşındaki sahibi koronavirüse yakalanıp virüsü yenen bir kişinin Pomeranian cinsi köpeğinin koronavirüsten öldüğü açıklandı.
Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 183 bini, ölü sayısı ise 7 bini geçti...
Koronavirüs (Covid-19) salgının da bir ilk de yaşandı. Ney York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, bugüne kadar corona virüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Aynı habere göre virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti. Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.
ABD'DE ÖLÜ SAYISI 108ABD'de virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki CORONA VİRÜS kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi. Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.
SON GELİŞMELER! İtalya'da ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün iki çalışanında koronavirüs tespit edildi. İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988 oldu. İspanya'da ise ölü sayısı 491'e vaka sayısı 11 bin 178'e yükseldi.