Kuluçkaya yatan Yaren leylek baba oldu
Bursa'da yaşayan balıkçı 69 yaşındaki Adem Yılmaz ile yıllardır süren dostluğu filme konu olan ve "Eskikarağaç Leylek Köyü"ne bu yıl 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 2 yavrusu yumurtadan çıktı, 2 yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.
Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
1 / 10
15 Mart’ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.
2 / 10
Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.
3 / 10
Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.
4 / 10