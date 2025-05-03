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  4. Kuluçkaya yatan Yaren leylekten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber

Kuluçkaya yatan Yaren leylek baba oldu

Bursa'da yaşayan balıkçı 69 yaşındaki Adem Yılmaz ile yıllardır süren dostluğu filme konu olan ve "Eskikarağaç Leylek Köyü"ne bu yıl 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 2 yavrusu yumurtadan çıktı, 2 yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.

Kaynak: DHA / İHA
Kuluçkaya yatan Yaren leylek baba oldu - Resim: 1

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

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Kuluçkaya yatan Yaren leylek baba oldu - Resim: 2

15 Mart’ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.

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Kuluçkaya yatan Yaren leylek baba oldu - Resim: 3

Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

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Kuluçkaya yatan Yaren leylek baba oldu - Resim: 4

Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

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