Kuşadası sahilinde 24 yelkovan kuşu ölü bulundu

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşların Yelkovan (Puffinus yelkouan) ve Boz Yelkovan (Calonectris borealis) türlerine ait ve her iki türden ölümlerin olduğunu tespit ettik. Yelkovan kuşlarını, Milli Park ve Samos Adası arasındaki Dilek Boğazı’nda gruplar halinde gözlemliyoruz. Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz. Özellikle Dilek Boğazı’nın batısından başlayarak körfezin güney bölgesine kadar olan alanın, böyle nadir kuş türleri, ‘tırtak’ türü yunuslar ve deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın denizel alan sınırlarının genişletilerek bütüncül olarak korunması türlerin geleceği açısından da çok önemli" dedi. (DHA)