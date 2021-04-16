Kuzey Amerika kökenli istilacı böcek, Doğa Anadolu'da görüldü
Doğu Anadolu'da kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan istilacı böcek tespit edildi. 10 yıl önce Avrupa'da Türkiye'ye girdiği ve çam ağaçlarına ciddi anlamda zarar verdiği bilinen böceğin, antepfıstığı ve badem ağaçlarını etkileme tehlikesi olduğu biliniyor.
Kuzey Amerika kökenli istilacı böcek, Doğu Anadolu'da görüldü.
Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Hemelog Prof. Dr. İnanç Özgen, 10 yıldır İtalyan bilim adamı Prof. Dr. Paride Dioli ile istilacı böcek Leptoglossus occidentalis hakkında çalışma yapıyor.
Kuzey Amerika kökenli istilacı böceğin, ilk olarak Meksika ve Amerika’da görüldüğü Avrupa’ya da İtalya üzerinden girdiği bildirildi. Böceğin Türkiye'de olarak 2010 yılında İstanbul’da, 2011 yılında Edirne ve Kırklareli’de, 2012 yılında İzmir’de ve hızla yayılarak 2016 yılında da Kayseri ve Tokat’ın da içinde bulunduğu Orta ve Kuzey Anadolu illerine doğru yayılış gösterdiği tespit edildi.
Prof. Dr. Özgen tarafından yapılan araştırmayla istilacı türün bu sene Malatya’nın Kale, Elazığ merkez ve Baskil, Tunceli’nin Pertek ilçelerinde tespit edilerek, Doğu Anadolu’ya giriş yaptığı belirlendi. Özgen, cam ağaçlarına ciddi anlamda zarar veren böceğin, son zamanlarda antepfıstığı ve badem ağaçlarını da etkilediğini dile getirdi.