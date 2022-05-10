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  4. Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler

Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler

Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı. O anları kaydeden vatandaşların gülmeleri ise dikkat çekti. İşte korkunç anlar... .

Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler - Resim: 1

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan leopar dehşet saçtı.

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Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler - Resim: 2

Güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanan leopar polise saldırdı.

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Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler - Resim: 3

Hindistan'ın Haryana eyaletinde Behrampur köyünde polis, leopar ihbarı üzerine harekete geçti.

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Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler - Resim: 4

Köylülerin, leopar gördüklerini polise bildirmelerinin ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililer geldi.

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