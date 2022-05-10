Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler
Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı. O anları kaydeden vatandaşların gülmeleri ise dikkat çekti. İşte korkunç anlar... .
Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan leopar dehşet saçtı.
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Güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanan leopar polise saldırdı.
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Hindistan'ın Haryana eyaletinde Behrampur köyünde polis, leopar ihbarı üzerine harekete geçti.
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Köylülerin, leopar gördüklerini polise bildirmelerinin ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililer geldi.
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