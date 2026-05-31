Malatya'da heyecanlandıran keşif: Dünyanın en güçlü canlısı Gergedan Böceği görüldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyanın en güçlü canlısı olarak bilinen nadir türdeki gergedan böceği görüldü. Aydınlar Mahallesi'nde evinin camına çarpan böceği fark eden Ali Boyraz, yaptığı araştırmayla bu türü teşhis etti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilme kapasitesiyle "dünyanın en güçlü böceği" olarak bilinen gergedan böceği görüldü. Evinin bahçesinde oturduğu sırada cama çarparak yere düşen ilginç böceği fark eden yöre sakinlerinden Ali Boyraz, yaptığı araştırmayla bu nadir canlıyı teşhis etti.
Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan bu sıra dışı doğa olayı, bölgede büyük merak uyandırdı. Cama çarpan böceğin büyüklüğü ve kendine has farklı boynuz yapısı dikkatini çeken Ali Boyraz, vakit kaybetmeden internet üzerinden bir araştırma yaptı. Karşısındaki canlının, güçlü yapısıyla bilinen ve doğada özenle korunması gereken nadir türler arasında yer alan gergedan böceği olduğunu öğrenen Boyraz, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doğal biyoçeşitliliğin önemli bir parçası olan bu güçlü canlıların, özellikle yaz dönemlerinde ışığa yöneldiği biliniyor.
Gergedan böceğinin o anlarını cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştiren Boyraz, doğa bilinciyle hareket ederek canlıyı yeniden ait olduğu toprağa bıraktı. Akçadağ'daki bu sürpriz karşılaşma, Malatya'nın yerel biyoçeşitliliğinin ne denli zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, gergedan böceğinin görüntüleri de ilgi odağı oldu.