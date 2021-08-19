Markette dev piton paniği
Avustralya'da bir süpermarket rafında ortaya çıkan 3 metre uzunluğundaki piton paniğe neden oldu.
Dev böceklerin, vahşi hayvanların, yılanların günlük hayatın bir parçası olduğu Avustralya'da süpermarkette benzer bir olay yaşandı.
1 / 25
Sydney'de gönüllü olarak yılan avcılığı yapan Helaina Alati, baharat reyonunda alışveriş yaptığı sırada rafta karşısına 3 metre uzunluğunda dev bir piton çıktı.
2 / 25
Marketteki diğer müşteriler panik yaşarken, Alati yılanı soğukkanlılıkla etkisiz hale getirip dışarı çıkardı.
3 / 25
Alati bir torbaya koyduğu yılanı daha sonra ormanlık bir bölgede doğaya saldı.
4 / 25