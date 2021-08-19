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  4. Markette şoke eden olay! Rafların arasından çıktı...

Markette dev piton paniği

Avustralya'da bir süpermarket rafında ortaya çıkan 3 metre uzunluğundaki piton paniğe neden oldu.

Dev böceklerin, vahşi hayvanların, yılanların günlük hayatın bir parçası olduğu Avustralya'da süpermarkette benzer bir olay yaşandı.

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Sydney'de gönüllü olarak yılan avcılığı yapan Helaina Alati, baharat reyonunda alışveriş yaptığı sırada rafta karşısına 3 metre uzunluğunda dev bir piton çıktı.

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Marketteki diğer müşteriler panik yaşarken, Alati yılanı soğukkanlılıkla etkisiz hale getirip dışarı çıkardı.

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Alati bir torbaya koyduğu yılanı daha sonra ormanlık bir bölgede doğaya saldı.

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