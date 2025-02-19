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  4. Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka!

Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka

Marmara Denizi'ne sahili bulunan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi kıyılarına nesli tükenme tehdidindeki pamuk türü köpek balığı vurdu. Ocak ayında da Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurmuştu.

Kaynak: DHA / İHA
Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka - Resim: 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıda ölü köpek balığı görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındaki balığın nesli tükenme tehdit altında olan kısa yüzgeçli pamuk cinsi köpek balığı olduğu tespit edildi.

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Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka - Resim: 2

Vücudunda yaralar olduğu ve ölü halde kıyıya vurduğu anlaşılan köpek balığı belediye ekiplerince incelenmek üzere bulunduğu yerden alınarak götürüldü.

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Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka - Resim: 3

Geride bıraktığımız Ocak ayının 19'unda da Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurmuştu.

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Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka - Resim: 4

2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak başka bir alana gömülmüştü.

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