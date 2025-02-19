Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıda ölü köpek balığı görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındaki balığın nesli tükenme tehdit altında olan kısa yüzgeçli pamuk cinsi köpek balığı olduğu tespit edildi.