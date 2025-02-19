Marmara Denizi'nde 2. köpekbalığı vakası: 1 ayda 2'nci vaka
Marmara Denizi'ne sahili bulunan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi kıyılarına nesli tükenme tehdidindeki pamuk türü köpek balığı vurdu. Ocak ayında da Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurmuştu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıda ölü köpek balığı görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede yaklaşık 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığındaki balığın nesli tükenme tehdit altında olan kısa yüzgeçli pamuk cinsi köpek balığı olduğu tespit edildi.
Vücudunda yaralar olduğu ve ölü halde kıyıya vurduğu anlaşılan köpek balığı belediye ekiplerince incelenmek üzere bulunduğu yerden alınarak götürüldü.
Geride bıraktığımız Ocak ayının 19'unda da Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurmuştu.
2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak başka bir alana gömülmüştü.