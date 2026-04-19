Menderes taştı, tarlalar Türkiye'nin en renkli göçmenlerinin dans pistine döndü!
Aydın’da etkili olan sağanak yağışlar, Büyük Menderes Nehri’ni taşırırken Söke Ovası’ndaki tarım arazilerini adeta birer göle çevirdi. Sular altında kalan tarlaların ise beklenmedik ama zarif misafirleri vardı: Flamingolar. Halk arasında allı turna olarak bilinen ve "Söke Ovası’nın balerinleri" olarak anılan kuş sürülerinin, sular içindeki büyüleyici anları dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan tarlalar, flamingoların beslenme noktası haline gelirken, sürü halinde tarlalarda gezen allı turnalar görsel şölen oluşturdu.
Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle, uzun yıllar kuraklıkla mücadele eden Büyük Menderes Nehri’nde taşkınlar yaşandı.
Aydın’ın ortasından kıvrılarak geçen ve Ege Denizi’ne dökülen nehrin su taşıması bir yandan üreticileri sevindirirken bir yandan da yaşanan taşkınlar sonucu birçok arazi sular altında kaldı.
Adeta deniz gibi görünen tarlalar ise halk arasında allı turna olarak bilinen flamingoların beslenme noktası haline geldi.
