Metropolün vahşi kedileri
Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve onayıyla Tuzla Viaport Marina'da 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan Aslan Park'ta kedigillerden 7 türde 17 canlı yer alıyor.
European Association Of Zoos (EAZA) standartlarında dizayn edilen Aslan Park'taki kedi türleri, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi.
Aslan Park'ta şu anda 3 aslan, 2 Sibirya kaplanı, 2 Bengal kaplanı, 2 karakulak, 2 vaşak, 2 puma, 2 yavru aslan, 2 leopar bulunuyor. Kısa bir süre içinde 2 siyah leopar, 4 beyaz aslan, 2 serval, 2 yavru kaplan da Aslan Park ailesine katılacak.