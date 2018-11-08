  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Kasım 2018 18:35

Metropolün vahşi kedileri

Metropolün vahşi kedileri

Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve onayıyla Tuzla Viaport Marina'da 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan Aslan Park'ta kedigillerden 7 türde 17 canlı yer alıyor.

1/ 23
Metropolün vahşi kedileri

European Association Of Zoos (EAZA) standartlarında dizayn edilen Aslan Park'taki kedi türleri, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi.

2/ 23
Metropolün vahşi kedileri

Aslan Park'ta şu anda 3 aslan, 2 Sibirya kaplanı, 2 Bengal kaplanı, 2 karakulak, 2 vaşak, 2 puma, 2 yavru aslan, 2 leopar bulunuyor. Kısa bir süre içinde 2 siyah leopar, 4 beyaz aslan, 2 serval, 2 yavru kaplan da Aslan Park ailesine katılacak.

3/ 23
Metropolün vahşi kedileri

Dişi leoparın yakın bir zamanda doğum yapmasıyla Aslan Park ailesine iki yavru leopar dahil olacak.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM