Milyonlarca arının ölümü dünyayı alarma geçirdi
Kerkük'ün Havice ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısı telef oldu. Ekosistemde büyük öneme sahip olan arıların toplu halde ölmesi paniğe neden olurken, olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına dair inceleme ba
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde milyonlarca bal arısı henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.
AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Tarım Müdürü Züheyr Ali, henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısının telef olduğunu söyledi.
Bal arılarının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Ali, bu olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına ilişkin bölgede incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.