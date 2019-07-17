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  3. 17 Temmuz 2019 14:35

Milyonlarca arının ölümü dünyayı alarma geçirdi

Kerkük'ün Havice ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısı telef oldu. Ekosistemde büyük öneme sahip olan arıların toplu halde ölmesi paniğe neden olurken, olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına dair inceleme ba

Milyonlarca arının ölümü dünyayı alarma geçirdi

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde milyonlarca bal arısı henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

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Milyonlarca arının ölümü dünyayı alarma geçirdi

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Tarım Müdürü Züheyr Ali, henüz belirlenemeyen bir nedenle milyonlarca bal arısının telef olduğunu söyledi.

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Milyonlarca arının ölümü dünyayı alarma geçirdi

Bal arılarının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Ali, bu olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığına ilişkin bölgede incelemelerin devam ettiğini dile getirdi.

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Milyonlarca arının ölümü dünyayı alarma geçirdi

Ali, bölgedeki tarım arazilerinde bilinçsiz ilaçlama yapıldığına dikkati çekerek, zaman zaman terör eylemleri düzenleyen DEAŞ militanlarının da tarım sektörüne zarar vermek için bu olayı gerçekleştirmiş olabileceğini savundu.

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