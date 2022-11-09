Mucize kurtuluş! Pitonun midesinden canlı olarak çıkarıldı
Jeobilimci ve model Rosie Moore'un içinde yer aldığı ekibin 5 metrelik piton yılanının karnından yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir timsahı canlı olarak çıkardığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Jeobilimci ve aynı zamanda bikini modeli olan Rosie Moore'un Instagram hesabından paylaştığı görüntü kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada 10 milyondan fazla görüntüleme ve 25 bin beğeni alan video izleyenleri şoke etti.
5 METRELİK PİTONUN İÇİNDEN 1.5 METRELİK TİMSAHI CANLI ÇIKARDILAR
Sosyal medyada hızla yayılan videoda 26 yaşındaki Rosie'nin de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanının ABD'nin Florida eyaletinde yer alan bir laboratuvarda 5 metrelik bir Piton yılanının karnının içinden yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir timsahı canlı olarak çıkardığı görülüyor.
YAKALANDIKTAN SONRA İĞNE İLE ÖLDÜRÜLDÜ
Dailymail'e konuşan genç model, Burma Pitonu olarak bilinen yılanın yakalandıktan sonra iğne öldürüldüğünü ve bu sayede hayvan üzerinde çalışma yapabildiklerini söyledi.
Everglades'te genellikle memelileri ve küçük sürüngenleri avlayan istilacı pitonların çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Rosie, "Bizi aradılar ve yılanın içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Biz de bunun ya geyik ya da Timsah olabileceğini düşündük. Hayvan yakalandıktan sonra ötenazi yapıldı çünkü bu yırtıcılıkları nedeni ile Florida eyaletinde gerekli görülüyor" ifadelerini kullandı.