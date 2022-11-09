Mucize kurtuluş! Pitonun midesinden canlı olarak çıkarıldı

Everglades'te genellikle memelileri ve küçük sürüngenleri avlayan istilacı pitonların çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Rosie, "Bizi aradılar ve yılanın içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Biz de bunun ya geyik ya da Timsah olabileceğini düşündük. Hayvan yakalandıktan sonra ötenazi yapıldı çünkü bu yırtıcılıkları nedeni ile Florida eyaletinde gerekli görülüyor" ifadelerini kullandı.