  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Munzur Dağları'nın zirvesindeki Şamualar 3 bin 300 metre rakımda dron kamerasıyla görüntülenebildi

Munzur Dağları'nın zirvesindeki Şamualar 3 bin 300 metre rakımda dron kamerasıyla görüntülenebildi

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında sürü halinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Munzur Dağları'nın zirvesindeki Şamualar 3 bin 300 metre rakımda dron kamerasıyla görüntülenebildi - Resim: 1

Yağan karla yüksek kesimleri beyaza bürünen Munzur Dağları’nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerinin dron kameralarına yansıdı. 

1 / 6
Munzur Dağları'nın zirvesindeki Şamualar 3 bin 300 metre rakımda dron kamerasıyla görüntülenebildi - Resim: 2

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nın karlı zirvesinde dolaşan ve zaman zaman da bin rakıma kadar inen çengel boynuzlu keçilerin davranışları görüntülendi.

2 / 6
Munzur Dağları'nın zirvesindeki Şamualar 3 bin 300 metre rakımda dron kamerasıyla görüntülenebildi - Resim: 3

Görüntülerde, çengel boynuzlu keçilerin dik yamaçlarda çevik hareketlerle ilerlediği ve karla kaplı kayalıklar arasında besin aradığı anlar net bir şekilde yer aldı.

3 / 6
Munzur Dağları'nın zirvesindeki Şamualar 3 bin 300 metre rakımda dron kamerasıyla görüntülenebildi - Resim: 4

Bölgenin zengin ekosistemine ev sahipliği yapan Munzur Dağlarında son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve denetimlerin artmasıyla birlikte yabani hayvan popülasyonunda gözle görülür bir artış yaşandığı kaydedildi.

4 / 6