Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı'nda yaralı bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yaralı halde bulunan sakallı akbaba tedaviye alındı. Bu sakallı akbaba Türkiye'de çok nadir görünen 4 türden bir tanesi olarak biliniyor. .
Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yaralı halde bulundu.
Belediye kliniğine götürlen sakallı akbaba buradaki tedavisinin ardından Van Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.