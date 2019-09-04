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  3. 04 Eylül 2019 17:52

Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı'nda yaralı bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yaralı halde bulunan sakallı akbaba tedaviye alındı. Bu sakallı akbaba Türkiye'de çok nadir görünen 4 türden bir tanesi olarak biliniyor. .

Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı'nda yaralı bulundu

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yaralı halde bulundu.

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Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı'nda yaralı bulundu

Çoban, durumu Yüksekova Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Kaçan'a bildirdi.

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Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı'nda yaralı bulundu

Belediye kliniğine götürlen sakallı akbaba buradaki tedavisinin ardından Van Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı'nda yaralı bulundu

Veteriner Kaçan, yaralı olarak kendilerine getitilen sakallı akbabanın ayağının kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Sakallı akbabanın ayağında ciddi bir kırılma meydana gelmiş.

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