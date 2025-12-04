NatGeo Wild belgesellerini hatırlatan bu görüntüler Türkiye'de çekildi...
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına temizlenmeye götürülen mandaların kaplıca keyfi havadan dronla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Bingöl2ün Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen manda temizliği yine ilgi çekici görüntülere sahne oldu.
Temizlenmeleri için kaplıcaya götürülen mandaların sıcak sulardaki keyfi, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Veysel Akşahin tarafından dronla görüntülendi.
Yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından hayvanların bakımında doğal bir temizlik yöntemi olarak kullanılıyor.
Mandalar, kaplıcanın sıcak suyunda zaman geçirerek hem temizleniyor hem de kışın soğuk havasından korunuyor.
