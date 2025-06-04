Ne sebze bıraktılar ne de meyve... Türkiye'nin uçan istilacısının başına para ödülü kondu
Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde daha sık görülen ve sebzeden meyveye kadar pek çok ekili alana zarar veren istilacı kahverengi kokarca böceğinin başına para ödülü kondu. Kokarca böceğini yakalayıp getiren, parasını alacak...
Kaynak: İHA
Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı ilginç ve etkili bir mücadele yöntemi geliştirildi.
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Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde yaşayan Avukat Mehmet Yıldırım, canlı olarak getirilen her bir kahverengi kokarcayı sembolik olarak 1 TL karşılığında satın alıyor.
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Toplanan böcekler ise biyolojik mücadele kapsamında kullanılmak üzere Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gönderiliyor.
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Çiftçilikle de uğraşan Mehmet Yıldırım, bu yıl mahallelerinde görülmeye başlanan kahverengi kokarcanın mahsullere ciddi zarar verdiğini belirterek, vatandaşları teşvik etmek amacıyla canlı kokarcaları ücret karşılığında almaya başladı.
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