Nehre dalış yapan fotoğrafçı burun buruna geldi: Tam 7 metrelik anakonda!
Brezilya'daki Formoso Nehri'ne dalış yapan su altı fotoğrafçısı Bartolomeo Bove, 7 metre uzunluğundaki anakonda yılanı ile burun buruna geldi.
Zehirsiz yılanlar olan yeşil anakondolar su altında 10 dakika durabilen canlılar olarak bilinir.
1 / 8
Su altı kameramanı Bartolomeo Bove, Formoso Nehri'ne dalış yaptı. Bove nehrin dibinde yeni keşif bulmayı beklerken bir anda yeşil dişi bir anakonda ile burun buruna geldi.
2 / 8
Dünyanın en büyük yılanlarından olan anakondaların doğada sinsi bir duruşları vardır. Kendilerini çok yormayan bu canlılar agresif hamleler de yapmaz.
3 / 8
İzleyenlerin nefesini tuttuğu görüntülerde kameramanı karşısında gören anakonda, sessizce Bove'dan uzaklaşmayı tercih etti.
4 / 8