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  4. Nehre dalış yapan fotoğrafçı burun buruna geldi: Tam 7 metrelik anakonda!

Nehre dalış yapan fotoğrafçı burun buruna geldi: Tam 7 metrelik anakonda!

Brezilya'daki Formoso Nehri'ne dalış yapan su altı fotoğrafçısı Bartolomeo Bove, 7 metre uzunluğundaki anakonda yılanı ile burun buruna geldi.

Zehirsiz yılanlar olan yeşil anakondolar su altında 10 dakika durabilen canlılar olarak bilinir.

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Su altı kameramanı Bartolomeo Bove, Formoso Nehri'ne dalış yaptı. Bove nehrin dibinde yeni keşif bulmayı beklerken bir anda yeşil dişi bir anakonda ile burun buruna geldi.

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Dünyanın en büyük yılanlarından olan anakondaların doğada sinsi bir duruşları vardır. Kendilerini çok yormayan bu canlılar agresif hamleler de yapmaz.

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İzleyenlerin nefesini tuttuğu görüntülerde kameramanı karşısında gören anakonda, sessizce Bove'dan uzaklaşmayı tercih etti.

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