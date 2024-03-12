Nesilleri 4 bin yıl önce tükenmişti... Geri dönüyorlar!
Bilim insanları, 4 bin yıl önce nesli tükenen mamutları geri getirme çabalarında ilerleme kaydetti.
Harvard araştırmacıları nesli 4 bin yıl önce tükenen mamutların yaşayan en yakın akrabası olan Asya filinden alınan kök hücreleri ilk kez embriyonik şekilde yeniden programladı.
Değiştirilen hücrelerin, laboratuvar ortamında herhangi bir fil hücresine dönüşecek şekilde geliştirilebileceği ifade edildi.
10 yıldan uzun süredir nesli tükenen türleri geri getirmek için çalışmalar yürüten Harvard Üniversitesi’nden genetik bilimci George Church, 2021’de girişimci Ben Lamm’la birlikte Colossal Biosciences isimli şirketi kurarak projeye hız kazandırmıştı.
Church ve şirketin biyoloji departmanı başkanı Eriona Hysolli, mamutların yaşayan en yakın akrabası olan Asya filinden alınan kök hücrelerin ilk kez embriyonik şekilde yeniden programlandığını söyledi. Değiştirilen hücrelerin, laboratuvar ortamında herhangi bir fil hücresine dönüşecek şekilde geliştirilebileceği ifade edildi.