Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı
Nesli tehdit altındaki su samuru, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızılırmak kıyısında görüntülendi.
Kaynak: İHA
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru, Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğarak Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülendi.
1 / 6
Kuş gözlemi için Kızılırmak kıyısına giden amatör doğa fotoğrafçısı Ahmet Çelik, sudaki hareketliliği fark etti.
2 / 6
Çelik, dikkatle baktığında ırmağın içinde bir su samuru olduğunu gördü.
3 / 6
Fotoğraf makinesiyle su samurunu kayıt altına alan Çelik'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
4 / 6