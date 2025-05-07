Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru, Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğarak Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülendi.