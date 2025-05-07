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  4. Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı

Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı

Nesli tehdit altındaki su samuru, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızılırmak kıyısında görüntülendi.

Kaynak: İHA
Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı - Resim: 1

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru, Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğarak Bafra üzerinden Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülendi.

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Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı - Resim: 2

Kuş gözlemi için Kızılırmak kıyısına giden amatör doğa fotoğrafçısı Ahmet Çelik, sudaki hareketliliği fark etti.

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Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı - Resim: 3

 Çelik, dikkatle baktığında ırmağın içinde bir su samuru olduğunu gördü.

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Nesli tehdit altındaki nehirlerin en sevimlisi Kızılırmak'ta ortaya çıktı - Resim: 4

Fotoğraf makinesiyle su samurunu kayıt altına alan Çelik'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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