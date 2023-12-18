Nesli tehlikede olan köpek balığı kıyıya vurdu

Mezitli ilçesi Tece açıklarında 16 Aralık'ta gece saatlerinde devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahilde bir cismin hareket ettiğini gördü. Ekipler, karaya yaklaştıklarında cismin köpek balığı olduğunu tespit etti. Kıyıya vuran köpek balığının ağzında olta çengeli bulunduğu belirlendi.