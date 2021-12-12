Nesli tükenme tehlikesi altında! Az kalsın kangal köpeklerine yem oluyordu

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derece koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur köyünde kangal köpeklerinden kaçarak bir ağacın tepesine tırmandı.