Nesli tükenme tehlikesi altında! Az kalsın kangal köpeklerine yem oluyordu
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak, kangal köpeklerinden kaçarak çıktığı ağacın tepesinde görüntülendi.
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derece koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur köyünde kangal köpeklerinden kaçarak bir ağacın tepesine tırmandı.
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Vaşağı ağacın tepesinde gören Düzgün Çetin, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
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Köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın ağaçtan inmesini sağlayan Çetin, "Önce köpekleri uzaklaştırdım. Sonra korku içinde ağacın tepesinde mahsur kalan vaşağın inmesini sağladım. Vaşak daha sonra doğal ortamına döndü" dedi.
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YOL ORTASINDA!
Tokat'ın Niksar ilçesinde ise vaşak kara yolunda görüntülendi.
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