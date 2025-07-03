Nesli tükenme tehlikesi altındaki ''yamyam tombul'' canavar Türkiye'de görüldü

Dr. Zehra Tozlu açıklamasında, "Kırşehir'de ilk kez bulunan bir böcek. 'Yamyam tombul çekirge' olarak biliniyor. Vatandaş ihbarıyla geldik. Şehirde ilk kez büyük bir çekirge görüldü" dedi. Çalışmaların sonucunda türün korunmasına yönelik bilimsel temelli bir raporlama süreci başlatıldığı bildirildi.