Nesli tükenmek üzere... Adıyman'da fotokapana yakalandı

Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendisi Özgür Er, “Yaklaşık bir aydır yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmalarında görüntüsüne üç yıldır rastlamadığımız önemli bir tür olan çizgili sırtlanın görüntülerini elde etmiş bulunmaktayız. Takibine devam edeceğiz. Çizgili sırtlan koruma altında olan önemli bir türdür” dedi.