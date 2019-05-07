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  3. 07 Mayıs 2019 15:34

Nesli tükenmek üzere olan canlı Toros Dağları'nda görüldü

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Toros Dağları eteklerinde nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü. Uzmanlar çevre halkını canlıyı öldürmemesi için uyardı.

Nesli tükenmek üzere olan canlı Toros Dağları'nda görüldü

Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Bülent Fakı Şengül, Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıktığı sırada nesli tükenmekte olan semenderi fark etti. Ardından da semenderin fotoğraflarını çekti.

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Nesli tükenmek üzere olan canlı Toros Dağları'nda görüldü

Doğa fotoğraflarını çekmek ve gezinti yapmak için sık sık Toros Dağları'na gittiğini ifade eden Şengül, şunları söyledi:

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Nesli tükenmek üzere olan canlı Toros Dağları'nda görüldü

'Yaprak altında sarı ve siyah renkli olan bir hayvanı gördüm. Sonra onun semender olduğunu fark edip, fotoğraflarını çektim.'

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