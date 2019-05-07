Nesli tükenmek üzere olan canlı Toros Dağları'nda görüldü
Konya'nın Halkapınar ilçesinde Toros Dağları eteklerinde nesli tükenmekte olan 'semender' görüldü. Uzmanlar çevre halkını canlıyı öldürmemesi için uyardı.
Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Bülent Fakı Şengül, Toros Dağları eteklerinde gezintiye çıktığı sırada nesli tükenmekte olan semenderi fark etti. Ardından da semenderin fotoğraflarını çekti.
Doğa fotoğraflarını çekmek ve gezinti yapmak için sık sık Toros Dağları'na gittiğini ifade eden Şengül, şunları söyledi: