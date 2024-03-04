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  4. Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi

Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Kaynak: İHA
Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi - Resim: 1
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Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi - Resim: 2

Doğada yürüyüş yaptığı sırada nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semenderi gören Yusuf Özdal, farklı bir hayvan olduğunu görünce incelediğini ve bunun sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu fark ettiğini söyledi.

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Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi - Resim: 3

O anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi - Resim: 4
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