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  3. 26 Nisan 2020 17:43

Nesli tehlikede olan hayvan Erzincan'da görüntülendi!

Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı'nda, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Nesli tehlikede olan hayvan Erzincan'da görüntülendi!

Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken karlı arazide yol aldı.

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Nesli tehlikede olan hayvan Erzincan'da görüntülendi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin korunması için çalışma yürütüyor.

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Nesli tehlikede olan hayvan Erzincan'da görüntülendi!

Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.

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Nesli tehlikede olan hayvan Erzincan'da görüntülendi!

İşte nesli tükenen ilginç hayvanlar
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