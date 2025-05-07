Nesli tükenmekte olan kuş Türkiye'de ortaya çıktı

Yapılan ihbar üzerine nesli tükenmekte olan gökkuzgun kuşunun bulunduğunu ve özenle tedavisine başlandığını belirten Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Bugün ilçemiz Çal’ın Denizler Mahallesi’nde, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde çok özel ve nadir bir kuş türü olan gökkuzgun ile karşılaştık. Bu kuş, küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür ve yapılan incelemelerde Sırbistan’ın Belgrad kentinde halkalanmış, yani kayıt altına alınmış bir birey olduğu tespit edildi. Veterinerimiz Ediz Bey olaya hızlıca müdahale etti. Kendisine bu konudaki bilgisi ve duyarlılığı için yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüz Sayın Taner Bey ile irtibat kurarak gerekli süreci başlattık. Bu kıymetli canlıyı sağlığına kavuşturduktan sonra, doğal yaşam alanına güvenle geri bırakacağız. Belediye olarak doğaya, çevreye ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve kurumlarımızın iş birliği sayesinde güzel işler başarabiliyoruz. Ben bu örnek davranışlarından dolayı hem ekibimize hem de duyarlı yurttaşımıza teşekkür ediyor, bu türün korunmasına katkı sağlamaktan Çal halkı adına büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Doğaya ve canlılara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi.