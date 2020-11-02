SON DAKİKA
BİR MUCİZE DAHA! 58 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Kasım 2020 00:00

Nesli tükenmekte olan canlı Türkiye'de görüntülendi

Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi.

Nesli tükenmekte olan canlı Türkiye'de görüntülendi

Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi.

1/ 48
Nesli tükenmekte olan canlı Türkiye'de görüntülendi

Bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru daha sonra barajın sularına girerek gözden kayboldu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2/ 48
Nesli tükenmekte olan canlı Türkiye'de görüntülendi

İŞTE NESLİ TÜKENEN İLGİNÇ HAYVANLAR 1.Olm

3/ 48
Nesli tükenmekte olan canlı Türkiye'de görüntülendi

Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir.

4/ 48
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM