O ilimizden kötü haber: Nesilleri yok olmak üzere!
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından bir tanesi, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte girdiği Boğaçayı'nda avlanmaya başladı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından bir tanesi, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte girdiği Boğaçayı'nda avlanmaya başladı.
Boğaçayı etrafında yürüyüş yapanlar ise boyu 1,5-2 metre olan foku, cep telefonlarıyla görüntüledi. Akşam saatlerine kadar avlanmaya devam eden fok balığı, zaman zaman kafasını çıkarttı.
Kıyı alana 5 metre kadar yaklaşan ve etrafındaki insanları oldukça heyecanlandıran sevimli hayvan, avını tamamladıktan sonra denizle buluşan kanaldan tekrar Akdeniz Körfezi'ne geçti. Fokun tüm bu anları ise İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıdı.
"ÇOK ŞAŞIRDIK"
Foku görmenin heyecanını yaşayan gençlerden Yusuf Koç, "Arkadaşımla konuşurken önümüze kadar geldi. Fark ettik ki Akdeniz Fokuymuş. Çok şaşırdık. Denizden buraya nasıl geçtiğini çok düşündük" dedi. Buğra Çetin de "1,5-2 metre boyundaydı. Rengi, koyu kahverengi gibiydi.