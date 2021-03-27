O ilimizden kötü haber: Nesilleri yok olmak üzere!

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Foku görmenin heyecanını yaşayan gençlerden Yusuf Koç, "Arkadaşımla konuşurken önümüze kadar geldi. Fark ettik ki Akdeniz Fokuymuş. Çok şaşırdık. Denizden buraya nasıl geçtiğini çok düşündük" dedi. Buğra Çetin de "1,5-2 metre boyundaydı. Rengi, koyu kahverengi gibiydi.