O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor

Konu ile ilgili konuşan köy halkından Cihan Arslan, evlerinde 6 yılan olduğunu bunlardan 2 tanesini öldürdüklerini ve yılan sayılarının her yıl artığını belirtti.

Arslan, yılan konusunda bir çözüm bulunamaması durumunda köylülerin evlerini taşıyacaklarını söyledi.