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  4. O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor

O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi, Samanyolu köyüne bağlı İnanlı mezrasındaki evlerde yılanlar yuva yaparak halkı tehdit ediyor.

O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor - Resim: 1

Mezra halkını sabahlara kadar uyutmayan yılanların temizlenmesi için, Tarım müdürlükleri, AFAD ve diğer kurumlara başvuran köylüler için çözüm aranıyor.

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O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor - Resim: 2

Her gün 3 veya 4 tane yılan gören köylüler, evlerinde sık sık tezek yakarak dumanla yılanları kovmaya çalışıyorlar.

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O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor - Resim: 3

Yetkililerden yardım isteyen mezra halkı, özelikle çocukların çok etkilendiklerini ve korktuklarını belirttiler.

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O köy diken üstünde! Yılanlar evlere yuva yaparak halkı tedirgin ediyor - Resim: 4

Konu ile ilgili konuşan köy halkından Cihan Arslan, evlerinde 6 yılan olduğunu bunlardan 2 tanesini öldürdüklerini ve yılan sayılarının her yıl artığını belirtti.
Arslan, yılan konusunda bir çözüm bulunamaması durumunda köylülerin evlerini taşıyacaklarını söyledi.

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