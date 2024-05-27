O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu
Türkiye'deki en yaşlı boz ayı kalıntısı Antalya'da bulunan Karain Mağarası'nın derinliklerinde tespit edildi.
Kaynak: İHA
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Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Özçelik, Karain Mağarası'nın özelliklerini, kazı çalışmalarını ve yakın zamanda başlayacak olan kazı döneminden beklentilerini aktardı.
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Karain Mağarası’nda yüzyıllar boyunca kesintisiz bir yaşam sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özçelik, her yıl devam eden kazı çalışmalarında mağarada mezar bulmayı hedeflediklerini açıkladı.
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Prof. Dr. Kadriye Özçelik, mağaranın geçmişini ve kazı çalışmalarını, İhlas Haber Ajansı’na aktardı. Konuşmasına Karain Mağarası’nı tanıtarak başlayan Özçelik, Türkiye’nin en büyük doğal mağaralarından biri olan Karain’in Katran Dağı’nın kalkerli dik yamaçlarında bulunduğunu ifade etti.
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