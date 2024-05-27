O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu

Prof. Dr. Kadriye Özçelik, mağaranın geçmişini ve kazı çalışmalarını, İhlas Haber Ajansı’na aktardı. Konuşmasına Karain Mağarası’nı tanıtarak başlayan Özçelik, Türkiye’nin en büyük doğal mağaralarından biri olan Karain’in Katran Dağı’nın kalkerli dik yamaçlarında bulunduğunu ifade etti.