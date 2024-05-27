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  4. O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu

O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu

Türkiye'deki en yaşlı boz ayı kalıntısı Antalya'da bulunan Karain Mağarası'nın derinliklerinde tespit edildi.

Kaynak: İHA
O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu - Resim: 1
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O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu - Resim: 2

Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Özçelik, Karain Mağarası'nın özelliklerini, kazı çalışmalarını ve yakın zamanda başlayacak olan kazı döneminden beklentilerini aktardı.

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O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu - Resim: 3

Karain Mağarası’nda yüzyıllar boyunca kesintisiz bir yaşam sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özçelik, her yıl devam eden kazı çalışmalarında mağarada mezar bulmayı hedeflediklerini açıkladı.

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O Türkiye'nin en yaşlısı... Metrelerce derinlikte bulundu - Resim: 4

Prof. Dr. Kadriye Özçelik, mağaranın geçmişini ve kazı çalışmalarını, İhlas Haber Ajansı’na aktardı. Konuşmasına Karain Mağarası’nı tanıtarak başlayan Özçelik, Türkiye’nin en büyük doğal mağaralarından biri olan Karain’in Katran Dağı’nın kalkerli dik yamaçlarında bulunduğunu ifade etti.

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