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  3. 13 Ağustos 2020 10:00

Okyanustaki bu deney yürekleri ağızlara getirdi

Bermuda Adaları'nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi.

Okyanustaki bu deney yürekleri ağızlara getirdi

Bermuda Adaları'nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi.

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Okyanustaki bu deney yürekleri ağızlara getirdi

Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı. Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

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Okyanustaki bu deney yürekleri ağızlara getirdi

Rober, sörf tahtasındaki kan, insan ve inek kanı karışımıyken diğer tahtaya balık kanı doldurdu. Rober'in yaptığı deney drone ile görüntülendi.

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Okyanustaki bu deney yürekleri ağızlara getirdi

Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.

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