Olağanüstü gece görüşüne sahip dinozor türü keşfedildi!
Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, 65 milyon yıldan daha uzun süre önce Moğolistan’da yaşayan küçük bir çöl dinozoru olan Shuvuuia’nın özelliklerini keşfetti.
Uzmanlar, yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olan Shuvuuia adlı kuş benzeri dinozorun, dinozorlarda veya günümüz kuşlarında şimdiye kadar ölçülen en büyük göz bebeğine sahip olduğunu söyledi.
Bununla birlikte Shuvuuia’nın içi boş kemikler ve üç parmaklı uzuvlarla karakterize edilen dinozarların terepod sınıfına ait olduğu belirtildi. Aynı ailede dev boyutlara sahip ve etçil Tyrannosaurus rex de bulunuyor.
Öte yandan, Shuvuuia’nın tuhaf özelliklere sahip kombinasyonu, 1998'de ilk kez rapor edildiğinden beri araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar, kırılgan kuş benzeri kafatası, her iki elinde tek bir pençe bulunan güçlü kolları ve uzun bacakları ile Shuvuuia'nın iskeletinin en alışılagelmeyen dinozorlardan biri olduğunu söyledi.
Çalışmanın yazarları, Shuvuuia'nın, günümüz çöl hayvanlarının birçoğu gibi küçük memelileri ve böcekleri geceleri avladığını düşündüklerini söyledi.