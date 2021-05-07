Olağanüstü gece görüşüne sahip dinozor türü keşfedildi!



Öte yandan, Shuvuuia’nın tuhaf özelliklere sahip kombinasyonu, 1998'de ilk kez rapor edildiğinden beri araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar, kırılgan kuş benzeri kafatası, her iki elinde tek bir pençe bulunan güçlü kolları ve uzun bacakları ile Shuvuuia'nın iskeletinin en alışılagelmeyen dinozorlardan biri olduğunu söyledi.