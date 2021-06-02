Ölümcül ve korkunç... İşte dünyanın en tehlikeli hayvanları
Doğanın tüm güzelliklerinin dışında vahşi doğada da oldukça tehlikeli bir yaşam mevcut. İşte dünyanın en tehlikeli hayvanları...
Doğanın sevecen yüzünün yanında bir de vahşi doğa gerçeğinin yattığını unutmamak gerekiyor.
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Sevimli hayvanlar aleminin arka yüzünde, ölümcül derecede tehlikeli birçok hayvan bulunuyor.
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Kimi büyüleyici renklere, kimi de sevimli tüylere sahip olsa da bazı hayvanlar ölüm makinesine dönüşüyor. O hayvanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
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AKREP - Ölüm avcısı olarak bilinen bir akrep türü, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'den sorumludur. Türkiye'de de bulunan bu tür, kara akrepten daha zehirlidir.
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