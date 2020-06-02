Ölümcül yılanlar o bölgede de görülmeye başlandı

Köyün ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan Mutlu Demirci, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade eden Demirci, "İlk gördüğümde çok korktum daha sonra uzaklaşmaya başlayınca video çekmeye karar verdim. Kısa süre videoya aldım daha sonra süzülüp gitti. Yanına bile yaklaşamadım" ifadelerini kullandı.