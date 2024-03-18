Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı

'TUTULAN BALIKLAR GÖMÜLEBİLİR'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek, "Kıyıdan olsun tekne ile çıkan balıkçılarımız olsun; tuttukları balon balıklarını rastgele atıyor ya da oldukları yerlere bırakıyor. Bu balıkların etrafa atılmaması gerekiyor. Bir kara hayvanı, kedi, köpek bunu yiyebilir ve ölümüne sebep olabilir. Rastgele en çok atılan tür, boyutu nedeniyle en çok toksin içeren ufak birey balon balığı" dedi.